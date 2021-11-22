В Украине Covid-прививки будут делать бездомным

Во Львове планируют вакцинировать бездомных. Фото: Роман Балук, Львовский городской совет

Во Львове вакцинироваться от коронавируса смогут бездомные. Пункт прививки оборудуют в Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан по ул. Кирилловской, 3-А.

По плану пункт заработает в пятницу, 26 ноября, с 11:00 до 18:00, сообщила пресс-служба горсовета Львова.

"Мы посоветовались с общественными организациями, которые работают с бездомными и организуют их питание. Пришли к общему мнению, что пункт будет работать в световой день, чтобы все желающие могли воспользоваться этой возможностью", - рассказал исполняющий обязанности директора Департамента гуманитарной политики Евгений Бойко.

В течение недели бездомных жителей Львова обещают информировать об этом пункте вакцинации. В частности, информацию будут доносить волонтеры общественных организаций в тех местах, где они традиционно кормят своих подопечных.

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21 ноября в Украине полностью вакцинировались от Covid-19 70 444 человека, одну дозу получили 29 382 желающих. Всего в Украине с начала кампании по вакцинации против коронавируса сделали более 22 млн прививок.