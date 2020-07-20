В Украине Covid-19 унес жизни почти 1,5 тыс. человек

Антилидером за сутки является Львовская область. Фото: Reuters

За сутки 19 июля в Украине от коронавируса умерли 13 человек. Зарегистрировали 651 новый случай инфицирования.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболел 651 человек. Из них 34 ребенка и 27 медицинских работников. Были госпитализированы 134 человека. Зафиксировано 13 летальных случаев. При этом выздоровели 560 пациентов.

Всего за все время пандемии заболели 59 493 человека. Из них 4204 ребенка и 7985 медицинских работников. В общем выздоровели 31 439 человек. Летальных случаев - 1498 людей", - сказал Степанов.

Наибольшее количество новых случаев заболевания за сутки зафиксировано во Львовской области - 115, Закарпатской - 86, Киеве - 77.

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Накануне главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что заразился коронавирусом. Перед этим был в прямом эфире вместе с руководителями парламентских фракций и групп.