В Украине будут штрафовать водителей с 3D-номерами

3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям. Фото: Reuters

В Украине водителей с 3D-номерами будут штрафовать, поскольку подобные номера не соответствуют установленным требованиям и нормам.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Государственные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали. Вывод: 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям. Такое разъяснение дали нам в Нацполиции", - говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что такая же норма существует и в Кодексе административных правонарушений, где предусмотрена ответственность - штраф 170 гривен. Так, за совершение этого правонарушения вдруг в течение года - штраф 255 гривен или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

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"Согласно ГОСТу номерные знаки изготавливаются методом штамповки. А в случае с 3D-номерами - цифры и буквы просто приклеиваются, и добавляет, что ранее такие знаки заказывали исключительно в качестве сувениров", - рассказал директор фирмы по изготовлению знаков Олег Бойко.

В Киеве заработал в тестовом режиме новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки, благодаря которому, как обещают, уменьшатся очереди в пунктах выдачи, а водители значительно сэкономят время. Новый сервис работает при помощи программы Kyiv Smart City, в которое надо ввести данные автомобиля и на основе этой информации будет создана электронная заявление на возврат авто.