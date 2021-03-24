В Украине 10% людей живут без работы

В Украине увеличивается уровень безработицы. Фото: www.slovoidilo.ua

Численность населения в возрасте 15-70 лет и старше в IV квартале 2020 года составила 15,7 млн человек. Количество безработного населения - 1,8 млн человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 10,1% (в первом квартале - 8,5%, во втором квартале - 9,8%, в третьем квартале - 9,5%), а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 10,1% (в первом квартале - 8,6%, во втором квартале - 9,9%, в третьем квартале - 9,5%).

В Украине не исчезает спрос на рабочие профессии. Однако это не снижает уровень безработицы, ведь украинцы прихотливы к условиям трудоустройства.