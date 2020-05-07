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четверг, 07 мая 2020 19:46

В тюрьмах увеличилось колличество больных на коронавирус

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В тюрьмах увеличилось колличество больных на коронавирус
Большинство больных - работники. Фото: pexels.com

В украинских тюрьмах возросло количество больных коронавирусом.

Больше всего инфицированных оказалось среди сотрудников исправительных учреждений, сообщили на официальной Facebook-странице Государственной уголовно-исполнительной службы.

Covid-19 обнаружили у 15 человек. Тестирование методом ПЦР провели среди 385 человек.

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Из обнаруженных случаев один - среди медицинских работников Центра здравоохранения, среди заключенных - двое, среди персонала исполнительной службы - 11 человек и еще один - среди осужденных.

Парламент принял за основу и в целом законопроект, предусматривающий бесплатное обязательное тестирование граждан на коронавирус.

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