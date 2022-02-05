В торговом центре Полтавы зарезали посетителя

Конфликт в торговом центре перерос в убийство. Фото: Полтавщина

Предварительно, конфликт в торговом центре возник между двумя посетителями, один из них нанес ножевые ранения двум людям.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"Один из участников конфликта нанес ножевые ранения двум мужчинам. В результате полученных телесных повреждений один мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Другому пострадавшему оказали медицинскую помощь. В убийстве подозревают мужчину 1959 года рождения.

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Пока обстоятельства и мотивы преступления выясняет следствие.

На Обуховщине в черном фургоне обнаружили тела супругов из Волыни. Они приехали в Киевскую область по делам, но были жестоко убиты. Правоохранители задержали 52-летнего жителя Василькова. По предварительным данным, между мужчинами возник словесный кофликт, после чего злоумышленник нанес другому удары молотком. После этого он несколько раз ударил ножом женщину, от полученных травм она скончалась.