В Сумской области запланированы три "зеленых коридора": обнародовали маршрут

10 марта в Сумской области запланированы три "зеленых коридора".

Начало режима тишины и движение колонн предварительно начнется в 9:00. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Вся информация о местах сбора и точном времени отправления будет сообщена впоследствии", - написал Живицкий.

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Маршруты трех зеленых коридоров

Сумы-Полтава: Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

Тростянец-Полтава: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхняя Сыворотка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

В Сумах 9 марта образовались огромные очереди из местных жителей и частных автомобилей, пытавшихся эвакуироваться из города. На выезде из Сум – в месте, указанном для посадки на эвакуацию мирного населения, – собрались тысячи человек, а очередь из автомобилей растянулась от центра города.

В тот день из Сум эвакуировали более 43 тыс. человек, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.