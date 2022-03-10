В Сумской области запланированы три "зеленых коридора": обнародовали маршрут

 
Ексклюзивы
1/5
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2115
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 4815
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 1827
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 441
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3096
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6255
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3762
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 396
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12771
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2457
Фото
Все фото
8
8
7
6
18
Из Сум эвакуировали более 43 тыс. человек
Из Сум эвакуировали более 43 тыс. человек
&quot;Сейчас, твари, начнется совсем вторая война&quot; - Арестович пригрозил оккупантам
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
Большинство украинцев против принятия условий РФ и обвиняет россиян в вооруженной агрессии - опрос
Большинство украинцев против принятия условий РФ и обвиняет россиян в вооруженной агрессии - опрос
Важная информация для тех, кто ждет эвакуации - Минобороны Украины
Важная информация для тех, кто ждет эвакуации - Минобороны Украины
Гуманитарный кризис в Мариуполе: дома разрушены, на улицах лежат тела (18+)
Гуманитарный кризис в Мариуполе: дома разрушены, на улицах лежат тела (18+)
Видео
Все видео
Николаев обстреливают с двух направлений: есть раненые
Николаев обстреливают с двух направлений: есть раненые
В Бердянске журналистов под дулами автоматов заставляют транслировать российскую пропаганду
В Бердянске журналистов под дулами автоматов заставляют транслировать российскую пропаганду
Под обстрелами оккупантов: из Изюма эвакуировали около 250 жителей - мэрия
Под обстрелами оккупантов: из Изюма эвакуировали около 250 жителей - мэрия
Эвакуация из Сум: из города уезжает более 20 тыс. человек
Эвакуация из Сум: из города уезжает более 20 тыс. человек
На Мариуполь едет колонна вражеской техники - видео
На Мариуполь едет колонна вражеской техники - видео
Интервью
1/5
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 7686
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3087
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 603
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1332
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2745
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 675
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
четверг, 10 марта 2022 06:38

Спецтема: Война России против Украины

В Сумской области запланированы три "зеленых коридора": обнародовали маршрут

  Комментировать
В Сумской области запланированы три &quot;зеленых коридора&quot;: обнародовали маршрут
Эвакуация из Сум 10 марта будет по трем коридорам. Фото: ГСЧС Украины

10 марта в Сумской области запланированы три "зеленых коридора".

Начало режима тишины и движение колонн предварительно начнется в 9:00. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Вся информация о местах сбора и точном времени отправления будет сообщена впоследствии", - написал Живицкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские самолеты снова сбросили бомбы на жилые кварталы Ахтырки

Маршруты трех зеленых коридоров

Сумы-Полтава: Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

Тростянец-Полтава: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхняя Сыворотка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

В Сумах 9 марта образовались огромные очереди из местных жителей и частных автомобилей, пытавшихся эвакуироваться из города. На выезде из Сум – в месте, указанном для посадки на эвакуацию мирного населения, – собрались тысячи человек, а очередь из автомобилей растянулась от центра города.

В тот день из Сум эвакуировали более 43 тыс. человек, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Сумской области запланированы три "зеленых коридора": обнародовали маршрут». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 51076
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 37915
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 27778
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
9
 Просмотров: 26871
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
2
 3 Просмотров: 22560
Общество
В ООН подсчитали, сколько гражданских украинцев погибли с начала войны
В ООН подсчитали, сколько гражданских украинцев погибли с начала войны Просмотров: 9
Украинские защитники готовы к бою за Киев – Генштаб ВСУ
Украинские защитники готовы к бою за Киев – Генштаб ВСУ Просмотров: 45
Укрзализныця обнародовала список эвакуационных поездов на 10 марта
Укрзализныця обнародовала список эвакуационных поездов на 10 марта Просмотров: 333
Один из крупнейших производителей техники выходит из рынка России
Один из крупнейших производителей техники выходит из рынка России Просмотров: 576
"Прекратите кровопролитие" - в ООН отреагировали на авиаудар по больнице в Мариуполе
"Прекратите кровопролитие" - в ООН отреагировали на авиаудар по больнице в Мариуполе 1 Просмотров: 1341
Больше всего комментируют
6
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
3
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
1
Сын и внук Ротару на лодке бежали из Украины
1
"Теперь у тебя есть два норковых манто" - обнародовали разговор оккупанта-мародера с женой
1
Путин сидит в информационном пузыре без кислорода - Зеленский
Голосов: 59956
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть