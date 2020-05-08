В суде зафиксировали вспышку коронавируса

У работников суда обнаружили коронавирус. Фото: Reuters

В четырех работников Днепровского апелляционного суда обнаружили коронавирус.

Несмотря на это, суд продолжает свою работу в штатном режиме, так как "конституционное право человека на судебную защиту не могут быть ограничены". Об этом сообщает пресс-служба ведомства

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в Днепровском апелляционном суде, председателем суда было направлено обращение в Департамент здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации о необходимости срочного тестирования всех работников суда на наличие вируса COVID-19", - отмечается в сообщении.

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Председатель Днепровского апелляционного суда Наталия Деркач, сообщила, что важно обезопасить не только судей и сотрудников суда, но и посетителей.

Добавляется, что с начала карантина был введен особый режим работы суда и приняты организационные меры по сокращению посещения суда гражданами.

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