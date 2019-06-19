В столице начинают изучать новое правописание

Печерская районная государственная администрация в Киеве проведет курс лекций употребления и использования новых норм и правил украинского правописания.

Первое занятие запланировано на 2 июля на 16:00. Мероприятие - бесплатное, сообщает pechersk.kyivcity.gov.ua.

Цель проведения лекций - улучшение знания украинского языка, использования новых норм и правил применения украинского правописания для государственных служащих, работников райгосадминистрации, представителей институтов гражданского общества.

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3 июня Министерство образования и науки обнародовало окончательный текст новой редакции украинского правописания. Его разместили на официальном сайте ведомства и портале Национальной академии наук.

"С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи", — сообщают на сайте министерства.

План использования новой редакции украинского правописания в учебниках и документации еще не разработали.