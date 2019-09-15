В Стамбуле открыли украинскую школу

Украинские школыоткроют и в других городах Турции

Новый учебный год начался в украинском субботней школе в Стамбуле, которая работает в европейской части города.

Об этом сообщает zik.уа со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

"Мы рады, что в школе появились новые слушатели, которые искренне хотят знать родной язык и традиции Украины", - сообщили в генконсульстве, на базе которого работает школа.

На следующей неделе начинается учебный год в еще одной украинской субботней школе Стамбула, которая работает в азиатской части города, и вскоре - в Бурсе и Измире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беби-боксы от правительства станут еще большими

Обучение в субботней школе в Анкаре начнется 21 сентября.