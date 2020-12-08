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вторник, 08 декабря 2020 19:06

В США создали трехколесный электрокар

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  Стартап Aptera представил свой первый электрокар. Фото: Aptera
Стартап Aptera представил свой первый электрокар. Фото: Aptera

В США стартап Aptera представил электрокар, который может проехать около 1600 км без подзарядки.

Электрокар частично заряжается с помощью солнечной батареи, может добавлять от 26 до 65 километров пробега в день. Об этом сообщает портал Electrek.

Отмечается, что компания предлагает возможность встраивать солнечные батареи на крышу, капот и заднюю часть автомобиля.

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Салон электрокара выполнен в минималистическом стиле и похож на интерьер автомобилей Model 3 и Model Y компании Tesla.

"Базовая модель с запасом хода в 402 км стоит 25,9 тыс. Долларов США, модель с запасом хода в 644 км - 29,8 тыс. Долларов, а с запасом хода в 966 км - 34,6 тыс. Долларов. Модель с запасом хода в 1609 км составляет 44,9 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

9537 электрических автомобилей моделей Model X и Model Y отзывает компания Tesla Илона Маска. Причиной стали дефекты с подвеской и обшивкой крыши.

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