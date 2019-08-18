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воскресенье, 18 августа 2019 12:04

В США рассекретили документы о Чернобыльской катастрофе

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В США рассекретили документы о Чернобыльской катастрофе
В первые дни после взрыва американцы сомневалась в правдивости официальных сообщений о количестве жертв. Фото: http://ukrreporter.com.ua

Национальный архив безопасности США рассекретил некоторые документы по аварии на ЧАЭС.

В частности, секретное сообщение на имя госсекретаря США от 2 мая 1986 года.

В первые дни после взрыва американцы сомневалась в правдивости официальных сообщений о количестве жертв.

"Считаем ерундой, что погибли только два человека", - написал в докладе Мортон Абрамовиц, ассистент по вопросам разведки и исследований государственного секретаря США.

В США не могли поверить в такую информацию, учитывая масштабы разрушений, которые наблюдали, передает УНН.

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По мнению американских разведчиков, учитывая масштаб инцидента, большинство персонала должны были сразу евакуировать. На самом деле, после взрыва персонал оставался на рабочих местах.

"... состав спасательной команды должен меняться по мере того, как серьезность инцидента становилась более очевидной", - говорится в докладе.

Автор также отметил, что, кроме новых членов спасательной команды, на место должны были прибыть бригадиры из других подразделений, чтобы обеспечить правильные действия для избежания дальнейшей катастрофы.

Сценаристов сериала "Чернобыль" раскритиковали за то, что в сериале не было ни одного темнокожего актера. Оказалось, что среди ликвидаторов был один афроукраинец - Игорь Хиряк. В 1986-м служил в армии, ему было 19 лет.

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Дата
18
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