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вторник, 18 июня 2019 14:13

В список "Слуги народа" попала жена люстрированного прокурора
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Ольга Кавун является основателем мебельной фабрики Feronia и совладелицей салона красоты G.bar French
Фото: Рictame
Ольга Кавун является основателем мебельной фабрики Feronia и совладелицей салона красоты G.bar French
Ольга Кавун является основателем мебельной фабрики Feronia и совладелицей салона красоты G.bar French
Ольга Кавун является основателем мебельной фабрики Feronia и совладелицей салона красоты G.bar French
Ольга Кавун является основателем мебельной фабрики Feronia и совладелицей салона красоты G.bar French

Общественные активисты продолжают исследовать список партии "Слуга народа". На этот раз скандал возник вокруг №78, под которым в Верховную Раду собирается баллотироваться Ольга Кавун. Она является женой люстрированного прокурора.

Женщину обвиняют в покупке проходного места в списке, так как в первоначальном варианте ее не было.

Муж Ольги Дмитрий Кавун - бывший заместитель прокурора Одесской и Харьковской областей во времена экс-президента Виктора Януковича. Его связывают тесные отношения с тогдашним генпрокурором Виктором Пшонкой.

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В конце прошлого года Кавун был причастен к скандальной партии "Наши" Евгения Мураева.

Ольга Кавун закончила международный факультет Донецкого университета имени Василия Стуса, а также Одесский национальный экономический университет по специальности "маркетинг". Училась в бизнес-школе KMBS в Киево-Могилянской Академии. По данным портала "Жизнь", является основателем мебельной фабрики Feronia и совладелицей салона красоты G.bar French.

Недавно из избирательного списка президентской партии "Слуга народа" вычеркнули 23-летнего Романа Карабаджака, который шел под №83.

11 июня журналистка Валерия Егошина написала, что Роман Карабаджак в соцсетях отмечает, что живет во французском Лионе, где якобы и учился.

Обозреватель
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