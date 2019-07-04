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суббота, 06 июля 2019 20:23

В Советском Союзе не было коррупции - Кебуладзе

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В Советском Союзе не было коррупции - Кебуладзе
Философ Вахтанг Кебуладзе: Коррупция есть тогда, когда есть власть и криминальные круги, которые ее коррумпируют Фото: Екатерина Лукьяшко

Уровень коррупции в Украине уменьшился.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал философ Вахтанг Кебуладзе.

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"В Советском Союзе не было коррупции. Потому коррупция возможна тогда, когда есть власть и криминальные круги, которые ее коррумпируют. А когда у власти стая бандиты, то некого коррумпировать. Мы получили в наследство от Советского Союза такую ​​систему. Коммунисты были преступниками, управлявших государством. Иногда это называют системной коррупцией. За последние 5 лет ее уровень уменьшился. Но при наших безумных показателях коррупции, гражданам это малозаметно ", - говорит философ.

Полное интервью Вахтанга Кебуладзе читайте в 26-м номере журнала "Країна" за 4 июля.

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06
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