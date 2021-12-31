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пятница, 31 декабря 2021 04:32

В СНБО рассказали, когда в Украине ждать волны штамма Omicron

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В СНБО рассказали, когда в Украине ждать волны штамма Omicron
В СНБО рассказали о штамме Omicron. Фото: Украинская правда

Совет национальной безопасности и обороны прогнозирует волну заболеваемости штаммом коронавируса Omicron в Украине в феврале.

"Мы ожидаем, что волна заболеваемости штаммом коронавируса Omicron дойдет до нас в феврале. Это будет зависеть от количества лиц, которые во время праздников будут находиться за границей", — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил на брифинге.

80% украинцев заболели на него за границей.

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в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса Omicron. Его обнаружили у 41-летней и 62-летней женщин, недавно вернувшихся из Италии.

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