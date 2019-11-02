В "Слуге народа" пообещали безопасность журналистам

Партия "Слуга народа" пообещала сделать все возможное для безопасности журналистов. Фото: JKL

В партии "Слуга народа" пообещали сделать все возможное для безопасности журналистов в Україні.

"Мы сделаем все возможное, чтобы журналисты, которые живут и работают в Украине, чувствовали себя в безопасности и действительно были четвертой властью, которая помогает делать страну лучше", - говорится в заявлении политсилы ко дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Как отмечается, резолюцию об объявлении 2 ноября международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов было принято в 2013 году Генеральной Ассамблеей ООН. Такую дату выбрали в знак памяти двух убитых французских журналистов.

"Резолюция ООН осуждает все акты насилия против работников СМИ и призывает весь цивилизованный мир предупреждать преступления и привлекать виновных к ответственности", - говорится в заявлении партии.

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Народный депутат от "Слуги народа", фигурант секс-скандала Богдан Яременко пригрозил журналистам уголовной ответственностью. Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады.