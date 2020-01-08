"В случае невыполнения Россия должна быть наказана", - эксперт про транзитный контракт

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 3879
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1278
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 981
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 43047
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 6966
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1926
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27306
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2628
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2277
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
27
5
4
3
7
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло &quot;Шествие звездарей&quot;
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло "Шествие звездарей"
Украинский адвокат чудом спасся от авиакатастрофы в Тегеране
Украинский адвокат чудом спасся от авиакатастрофы в Тегеране
Строительство завершили: показали, как выглядит новый терминал аэропорта
Строительство завершили: показали, как выглядит новый терминал аэропорта
Украинские пограничники задержали любителя совка на &quot;советских бляхах&quot;
Украинские пограничники задержали любителя совка на "советских бляхах"
&quot;Может даже в морду дать. Но никогда не убил бы человека&quot; - прошел концерт в поддержку задержанных по делу Шеремета
"Может даже в морду дать. Но никогда не убил бы человека" - прошел концерт в поддержку задержанных по делу Шеремета
Видео
Все видео
Куда пойти развеяться в январе
Куда пойти развеяться в январе
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Рождественское богослужение: онлайн-трансляция
Рождественское богослужение: онлайн-трансляция
Украинцы из плена напомнили, кто проведет Рождество за решеткой
Украинцы из плена напомнили, кто проведет Рождество за решеткой
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1683
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2628
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3582
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 837
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1539
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 1872
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
среда, 08 января 2020 20:23

"В случае невыполнения Россия должна быть наказана", - эксперт про транзитный контракт

  Комментировать
&quot;В случае невыполнения Россия должна быть наказана&quot;, - эксперт про транзитный контракт
Андриан Прокип: Новый контракт дает нам гарантию использования украинской ГТС еще пять лет. За это время будем получать доходы от транзита. Сможем использовать их, чтобы модернизировать нашу газотранспортную систему, инвестировать в собственную газодобычу. Фото: ВВС

Транзитный контракт - это компромисс между сторонами. Россия и Украина остались при своих позициях. Нафтораз не претерпел от контракта существенных потерь, но и не получит большой выгоды.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua рассказал эксперт направления "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип.

"Худший сценарий не оправдался. Боялись, что вообще не будет контракта. То, что есть, - достаточно неплохой результат.
На украинскую переговорную позицию положительно повлияли санкции, что ввели США против подрядчиков, которые строят "Северный поток-2". Это усилило нашу делегацию. Спрос на украинскую газотранспортную систему со стороны россиян вырос. Не смогли достроить газопровод в обход Украины. Но надо понимать, что рано или поздно это произойдет. Новый контракт дает нам гарантию использования украинской ГТС еще пять лет. За это время будем получать доходы от транзита. Сможем использовать их, чтобы модернизировать нашу газотранспортную систему, инвестировать в собственную газодобычу. Без транзитного контракта наша ГТС простаивала бы. Ее было бы очень дорого содержать в рабочем состоянии", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Благодаря санкциям США, газовое соглашение заключили на выгодных для Украины условиях – Пристайко

Сам текст контракта не обнародовали, объясняет он.

"Но наша делегация имеет достаточный опыт переговоров с Россией, чтобы понимать, что им нельзя просто верить на слово. В контракте должны быть четкие механизмы наказания в случае, если Газпром захочет заблаговременно прекратить его действие либо не будет выполнять условия", - отмечает Андриан Прокип.

По его словам, многие спекулируют на том, что Нафтогаз отказался от всех штрафов и выплат, кроме 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

"Мол, имели еще иски на 12 миллиардов. Однако эта сумма - это максимальная оценка ущерба Нафтогаза в том случае, если прекратится транзит. Сейчас, когда новый контракт подписан, мы не смогли добиться такой суммы. Антимонопольный комитет Украины также штрафовал Газпром большего чем 7 миллиардов долларов. Но это решение приняли внутри государства. В Украине нет имущества Газпрома на такую ​​большую сумму, чтобы получить штраф в виде конфискации собственности российской компании. Чтобы задействовать международные механизмы взыскания, надо доказать правомерность решения Антимонопольного комитета в международном суде. Хотя даже в этом случае мы видим, нет никаких гарантий, что Украина получит эти деньги. Штраф, что РФ должна была оплатить по решению Стокгольмского арбитража, они не начисляли годами.
Украина не откажется от реверсного газа из Европы. Но с другой стороны у нас нет никаких запретов для частных компаний на покупку топлива в России. Главное, чтобы это не была критическая доля импорта - не более 20 процентов. К тому же Стокгольмский арбитраж утвердил цену российского газа для Украины. Должна быть не больше, чем на Европейском хабе. Таким образом уменьшается риск спекуляции со стороны Газпрома", - добавляет эксперт.

30 декабря Украина и Россия подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину с 1 января 2020 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"В случае невыполнения Россия должна быть наказана", - эксперт про транзитный контракт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
января

Расстреляли украинского дипломата

Определились, что делать с землей

Гуцулы создали свою республику

Самое читаемое
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
46
 1 Просмотров: 23175
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
 Просмотров: 22959
Расстреляли украинского дипломата
Расстреляли украинского дипломата
 1 Просмотров: 13743
Украинские пограничники задержали любителя совка на &quot;советских бляхах&quot;
Украинские пограничники задержали любителя совка на "советских бляхах"
3
 Просмотров: 12078
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
29
 Просмотров: 9929
Общество
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло "Шествие звездарей"
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло "Шествие звездарей"
27
 Просмотров: 171
Убийство подруг в Киеве: подозреваемым избрали меру пресечения
Убийство подруг в Киеве: подозреваемым избрали меру пресечения Просмотров: 315
На Донбассе боевики использовали минометы, есть раненые
На Донбассе боевики использовали минометы, есть раненые Просмотров: 117
"Это операция ФСБ": Антоненко рассказал, почему его заподозрили в убийстве Шеремета
"Это операция ФСБ": Антоненко рассказал, почему его заподозрили в убийстве Шеремета 1 Просмотров: 819
Какие церкви признают Православную церковь Украины в 2020 году
Какие церкви признают Православную церковь Украины в 2020 году Просмотров: 747
Больше всего комментируют
10
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
3
Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина
3
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
3
У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN
2
Митрополит Епифаний: эта власть относится к церкви равнодушно
Голосов: 48064
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua