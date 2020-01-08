"В случае невыполнения Россия должна быть наказана", - эксперт про транзитный контракт

Андриан Прокип: Новый контракт дает нам гарантию использования украинской ГТС еще пять лет. За это время будем получать доходы от транзита. Сможем использовать их, чтобы модернизировать нашу газотранспортную систему, инвестировать в собственную газодобычу. Фото: ВВС

Транзитный контракт - это компромисс между сторонами. Россия и Украина остались при своих позициях. Нафтораз не претерпел от контракта существенных потерь, но и не получит большой выгоды.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua рассказал эксперт направления "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип.

"Худший сценарий не оправдался. Боялись, что вообще не будет контракта. То, что есть, - достаточно неплохой результат.

На украинскую переговорную позицию положительно повлияли санкции, что ввели США против подрядчиков, которые строят "Северный поток-2". Это усилило нашу делегацию. Спрос на украинскую газотранспортную систему со стороны россиян вырос. Не смогли достроить газопровод в обход Украины. Но надо понимать, что рано или поздно это произойдет. Новый контракт дает нам гарантию использования украинской ГТС еще пять лет. За это время будем получать доходы от транзита. Сможем использовать их, чтобы модернизировать нашу газотранспортную систему, инвестировать в собственную газодобычу. Без транзитного контракта наша ГТС простаивала бы. Ее было бы очень дорого содержать в рабочем состоянии", - считает эксперт.

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Сам текст контракта не обнародовали, объясняет он.

"Но наша делегация имеет достаточный опыт переговоров с Россией, чтобы понимать, что им нельзя просто верить на слово. В контракте должны быть четкие механизмы наказания в случае, если Газпром захочет заблаговременно прекратить его действие либо не будет выполнять условия", - отмечает Андриан Прокип.

По его словам, многие спекулируют на том, что Нафтогаз отказался от всех штрафов и выплат, кроме 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

"Мол, имели еще иски на 12 миллиардов. Однако эта сумма - это максимальная оценка ущерба Нафтогаза в том случае, если прекратится транзит. Сейчас, когда новый контракт подписан, мы не смогли добиться такой суммы. Антимонопольный комитет Украины также штрафовал Газпром большего чем 7 миллиардов долларов. Но это решение приняли внутри государства. В Украине нет имущества Газпрома на такую ​​большую сумму, чтобы получить штраф в виде конфискации собственности российской компании. Чтобы задействовать международные механизмы взыскания, надо доказать правомерность решения Антимонопольного комитета в международном суде. Хотя даже в этом случае мы видим, нет никаких гарантий, что Украина получит эти деньги. Штраф, что РФ должна была оплатить по решению Стокгольмского арбитража, они не начисляли годами.

Украина не откажется от реверсного газа из Европы. Но с другой стороны у нас нет никаких запретов для частных компаний на покупку топлива в России. Главное, чтобы это не была критическая доля импорта - не более 20 процентов. К тому же Стокгольмский арбитраж утвердил цену российского газа для Украины. Должна быть не больше, чем на Европейском хабе. Таким образом уменьшается риск спекуляции со стороны Газпрома", - добавляет эксперт.

30 декабря Украина и Россия подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину с 1 января 2020 года.