В случае человеческих жертв при обстрелах гуманитарных конвоев обратимся в трибунал - Верещук

Ирина Верещук подчеркнула, что если пострадают от этих обстрелов люди, Украина обратится к международному трибуналу Фото: принт-скрин видео со страницы Ирины Верещук

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что если от обстрелов гуманитарных конвоев пострадают люди, Украина обратится к международному трибуналу.

Вес груза более 90 тонн. Гуманитарный груз следует в Мариуполь и мы рассчитываем на те обязательства, которые взяла на себя РФ, официально предупредив Красный Крест, что 5 и 6 марта о том, что они готовы соблюдать режим прекращения огня, отмечается в Facebook.

"Сейчас поступают сигналы, что Россия обстреливает направление движения гуманитарного груза. Обращусь в Российскую Федерацию: мы с вами договорились, что Красный Крест будет посредником в наших с вами переговорах. Мы сообщили Красный Крест, мы, как украинская сторона, и вы, как российская готовые и подтвердившие свои намерения в письменном виде открыть гуманитарный коридор в направлении Мариуполь-Запорожья, Запорожье-Мариуполь для эвакуации людей и завоза гуманитарных грузов. , мы безотлагательно обратимся к международному трибуналу с требованием привлечь к ответственности лиц, которые приняли решение и не сдержали взятых на себя обещаний. в заложниках оказалось 300 тысяч человек, из них инсулинозависимые, онкобольные, маленькие дети", - сказала Верещук.

Она подчеркнула, что это гуманитарная катастрофа, требующая внимания всего мира.

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"Мы будем информировать вас, уважаемые украинцы и уважаемое мировое сообщество, как будут развиваться события. Давайте вместе освещая то, что происходит сегодня в Украине, помогая друг другу. Остановим Путина и его намерения по поводу уничтожения нашего украинского государства. Работаем! Побеждаем! Слава Украине! ", – сказала она.

Оккупационные силы России начали атаку на Мариуполь. Военные действия начали в направлении, по которому должны были выйти мирные жители, пишет полк "Азов".