Окупанты атакуют Мариуполь

Военные действия начали в направлении, по которому должны были выйти мирные жител Фото: Милитарный

Оккупационные силы России начали атаку на Мариуполь.

Военные действия начали в направлении, по которому должны были выйти мирные жители, пишет полк "Азов".

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Рашисты снова срывают эвакуацию Мариуполя.

"Специально для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчистка дороги от мин, сняты инженерные заграждения и прочее. Прямо сейчас, не выпуская мариупольцев из города, враг начал атаку на Мариуполь именно в этом направлении" - полк "Азов".

Ситуация в Мариуполе критическая. В городе нет электричества, связи, водоснабжения. Защитники Мариуполя останавливают попытки врага прорваться в город. Российские оккупанты продолжают стрелять по Мариуполю, в разрушениях от вражеских нападений все районы. Не осталось улиц без разбитых окон, уничтоженных квартир, домов. Сложно оценить жертвы от российской агрессии: тела погибших соседи хоронят прямо во дворах жилого сектора. Как минимум, дважды российские террористы срывали эвакуацию мирных жителей.

Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха получили статум города-героя за активное сопротивление российскому оккупанту.