Зеленский дал статус героя шести городам, наградил мэров и глав ОГА

Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха получили статум города-героя за активное сопротивление российскому оккупанту.

Об этом объявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам, передаёт Gazeta.ua.

"Наши города решил отметить специальным званием. Городами-героями стали Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха", - сообщил глава государства.

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"Сегодня я принял решение наградить орденами глав областных администраций и мэров городов, наиболее отличившихся в эти дни в обороне своих общин", - сказал президент.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены председатели ОГА: Харьковской – Олег Синегубов, Николаевской – Виталий Ким, Донецкой – Павел Кириленко, Луганской – Сергей Гайдай, Чергиновской – Вячеслав Чаус, Сумской – Дмитрий Живицкий.

Орденом мужества награждены мэры городов: Харькова – Игорь Терехов, Николаева – Александр Сенкевич, Чернигова – Владислав Атрошенко, Сум – Александр Лысенко, Херсона – Игорь Колыхаев, Мелитополя – Иван Федоров, Новой Каховки – Владимир Коваленко.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

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