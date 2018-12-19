В школе произошел опасный инцидент: 5 детей госпитализированы

Школьники отравились перцовым газом. Фото: News

В Одесской области в городе Черноморск школьники отравились перцовым газом. Пять детей госпитализированы.

Инцидент произошел в среду, 19 декабря, около 13:00, в школе №2 в коридоре из баллончика с перечной смесью был выпущен газ. Об этом сообщает местное издание "Черноморск".

"Ученики школы начали жаловаться на головокружение, першение в горле и недомогание. Немедленно администрацией школы были вызваны оперативные службы", - говорится в сообщении.

Детей вывели на улицу. В связи с инцидентом занятия были прекращены, и ученики отпущены домой, а школьные помещения проветривались. Пять учеников госпитализированы в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Хорошо пошло? Не надо дергаться" - учительница избила школьников скакалкой

"Врачами службы экстренной медицинской помощи пять учеников были доставлены в больницу. По словам сотрудников школы, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - пишет издание.

Инцидент расследуют правоохранители. Вероятных виновников происшествия уже установили.



80-летняя женщина вместе с детьми 5 и 4 лет получили ингаляционное отравление неизвестным веществом в собственном частном доме. В больницу женщина с детьми попали в тяжелом состоянии.