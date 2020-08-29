В шести городах Украины прошли митинги в поддержку задержанных за нападение на членов парамилитарной группировки "Патриоты – за жизнь"

Сегодня, 29 августа, по всей Украине прошли акции в поддержку патриотов, которые вступили в конфликт с членами пророссийской группировки нардепа Ильи Кивы "Патриоты – за жизнь". Акции прошли под лозунгом Защита Украины – не преступление. Взяли в них участие жители шести украинских городов.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Национального Корпуса".

"Защита Украины – не преступление, а долг каждого гражданина! Именно с такими лозунгами сегодня проходят акции в нескольких городах Украины: Львове, Луцке, Виннице, Харькове, Житомире, Киеве. В День памяти защитников Украины в Харькове судят патриотов за противостояние людям Медведчука, которых финансируют за деньги Кремля. Каждый украинец понимает, если их не остановить сегодня, то завтра их деятельность, подкрепленная бешеной поддержкой ватных медиа, обернется попытками создать новые Одесскую, Харьковскую, Полтавскую, Днепровскую "народные республики", массовыми жертвами и фактическим уничтожением украинского государства", – заявил Нацкорпус.

Представители партии также подчеркнули, что агрессивное противодействие титушкам Кивы со стороны патриотов стало следствием бездействия власти и спецслужб, которые игнорируют создание парамилитарных пророссийских группировок на мирной территории Украины.