В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе

В сети высмеяли нелепые образы посетителей международного кинофестиваля, который проходит в Одессе. Об этом написала блогер на странице "Рагу.ли" в Facebook.

"Я давно не делала для вас репортажных постов, но когда показывают очередной эпизод сериала "Жлобы на красном", воздержаться просто невозможно", - сказала она.

Блогер жестко раскритиковала опубликованые снимки за отсутствие вкуса и элегантности.

"Отличительная черта нашей элиты в том, что ее видно. Причем при любых обстоятельствах - на красной дорожке, в час пик в метро, ​​на распродаже в АТБ или походе в церковь. Потому что во всех случаях элита транслирует одинаковый посыл - расступись море , лягушка лезет", - отмечает блогер.

Фото: Рагу.лі

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Не обошли стороной это и пользователи сети, высказавшись словам украинского певца.

"Уже не молода волчица", - сказал пользователь Андрей Сухраков.

"Блеск и нищета", "Если здесь есть врачи - посоветуйте, чем теперь промыть глаза", - пишут другие.

В Одессе стартовал 9-й ежегодный международный кинофестиваль, 13 июля. Церемония открытия и выход гостей на красную дорожку прошли в Одесском театре оперы и балета. В этом году программа мероприятия предусматривает несколько премьер и спецпоказов. Среди них и уникальный опен-эйр-кинопоказ на Потемкинской лестнице, а также мастер-классы от ведущих мировых кинематографистов. Во время церемонии Героя Украины, 80-летнюю актрису театра и кино Ада Роговцева наградили статуэткой "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство.