В сети хвалят водителя, который не взял деньги у воина

 
Ексклюзивы
1/5
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 1854
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 7083
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1044
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4411
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2943
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2682
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2421
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3438
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1476
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 567
Фото
Все фото
6
6
8
12
5
Ярко, уникально и необычно: показали выставку картин из пластилина
Ярко, уникально и необычно: показали выставку картин из пластилина
Убийство ребенка. В МВД устроили протесты с файерами
Убийство ребенка. В МВД устроили протесты с файерами
Официально в стране 21 язык и нет деления на касты - украинка о жизни в Индии
Официально в стране 21 язык и нет деления на касты - украинка о жизни в Индии
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Уничтожили врага на Приазовье - показали впечатляющие военные учения
Уничтожили врага на Приазовье - показали впечатляющие военные учения
Видео
Все видео
Астролог предупредила, как прожить понедельник без потерь
Астролог предупредила, как прожить понедельник без потерь
Ветераны записали мотивирующий ролик
Ветераны записали мотивирующий ролик
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 378
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 864
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3438
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31321
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2376
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 666
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
вторник, 04 июня 2019 13:26

В сети хвалят водителя, который не взял деньги у воина

  Комментировать
В сети хвалят водителя, который не взял деньги у воина
Пост о патриотическом водителе разместил журналист Евгений Климакин. Фото: Facebook

В сети набирает популярность пост о водителе маршрутки "Бердичев-Киев", который не взял деньги за проезд у бойца ООС.

"Маршрутка "Бердичев - Киев". Когда до столицы оставалось 10 километров, автобус остановил человек в военной форме. Вошел, протягивает деньги водителю. "Хотите разменять?" - спросил тот. "Нет, заплатить за проезд", - сказал военный, на что водитель ответил: "Благодаря вам моя страна существует. Спасибо! Уберите деньги, садитесь!" - написал журналист Евгений Климакин в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского требуют предоставить гражданство защитникам Украины

Публикация набрала более 12 тыс. Лайков, более 6 тыс. репостов и 1,4 тыс. комментариев. Большинство пользователей выразили благодарность водителю за патриотический поступок.

Недавно ветераны российско-украинской войны записали социальный ролик цикла "Ты сможешь!" Видео создали по инициативе Министерства по делам ветеранов и при поддержке фонда Александра Третьякова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В сети хвалят водителя, который не взял деньги у воина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Прибалтов засудили за сбор колосков на полях

Подорвались встречные поезда

"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер

Более 70 лет женщины требовали права голоса

Анджелина Джоли резала себя ножом

Самое читаемое
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 30792
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 1 Просмотров: 27029
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
7
 Просмотров: 16020
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
7
 Просмотров: 15633
США раскритиковали кадровое решение Зеленского
США раскритиковали кадровое решение Зеленского 1 Просмотров: 12555
Общество
Пограничники задержали российскую пропагандистку
Пограничники задержали российскую пропагандистку Просмотров: 1423
Объяснили, почему Кучма вернулся в Контактную группу по Донбассу
Объяснили, почему Кучма вернулся в Контактную группу по Донбассу
 Просмотров: 2223
Ярко, уникально и необычно: показали выставку картин из пластилина
Ярко, уникально и необычно: показали выставку картин из пластилина
6
 Просмотров: 414
Насчитывает 17,5 тыс. страниц, весит 90 кг: Международной суд ООН обнародовал меморандум Украина против России
Насчитывает 17,5 тыс. страниц, весит 90 кг: Международной суд ООН обнародовал меморандум Украина против России Просмотров: 297
Водителей за хамство льготникам будут наказывать большими штрафами
Водителей за хамство льготникам будут наказывать большими штрафами Просмотров: 630
Больше всего комментируют
5
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
4
Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову
4
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
3
Ярош определился, с кем идет в Раду
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
Голосов: 39477
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua