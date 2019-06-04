В сети хвалят водителя, который не взял деньги у воина

Пост о патриотическом водителе разместил журналист Евгений Климакин. Фото: Facebook

В сети набирает популярность пост о водителе маршрутки "Бердичев-Киев", который не взял деньги за проезд у бойца ООС.

"Маршрутка "Бердичев - Киев". Когда до столицы оставалось 10 километров, автобус остановил человек в военной форме. Вошел, протягивает деньги водителю. "Хотите разменять?" - спросил тот. "Нет, заплатить за проезд", - сказал военный, на что водитель ответил: "Благодаря вам моя страна существует. Спасибо! Уберите деньги, садитесь!" - написал журналист Евгений Климакин в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского требуют предоставить гражданство защитникам Украины

Публикация набрала более 12 тыс. Лайков, более 6 тыс. репостов и 1,4 тыс. комментариев. Большинство пользователей выразили благодарность водителю за патриотический поступок.

Недавно ветераны российско-украинской войны записали социальный ролик цикла "Ты сможешь!" Видео создали по инициативе Министерства по делам ветеранов и при поддержке фонда Александра Третьякова.