В СБУ заявили о задержании российских разведчиков

СБУ задержала три агентурно-боевые группы российской разведки. Фото: Novorosinform

СБУ задержала три агентурно-боевые группы российской военной разведки на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В ближайшие дни состоится специальный брифинг контрразведки СБУ по задержанию на востоке Украины 3-х агентурно-боевых групп российской военной разведки", - говорится в заявлении.

Других подробностей СБУ не сообщила.

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Полномасштабное наступление России на Украину не будет успешным. В этом убежден ветеран ЦРУ Джек Девайн, который проработал в разведке США около 30 лет.