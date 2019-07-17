В СБУ уточнили информацию относительно задержанного боевика, который перевозил российский "Бук"

В СБУ рассказали о боевике, который перевозил "Бук" на Донбассе. Фото: Укринформ

В Службе безопасности Украины уточнили информацию в отношении задержанного боевика, который транспортировал российский "Бук", из которого сбили малазийский Boeing на Донбассе.

Задержанный не является водителем тягача, перевозившего ЗРК. Об этом заявила глава пресс-службы СБУ Елена Гитлянская.

Боевик не был водителем, который перевозил ракетный комплекс. Он просто принимал участие в его транспортировке.

5 лет назад российские боевики выстрелом из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны "Бук", ракетой "Бук Телара" сбили пассажирский самолет Boeing 777. Он летел рейсом МН17 из столицы Нидерландов Амстердама в Куала-Лумпура в Малайзии.

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На борту были 298 человек, все они погибли.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика, который перевозил российский ЗРК "Бук", с которого сбили самолет Malaysia Airlines на Донбассе. Сначала в СМИ распространилась информация, что задержанный был водителем автотягача.