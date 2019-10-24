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четверг, 24 октября 2019 19:37

В СБУ объяснили, что не так с публичным прохождением полиграфа

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В СБУ объяснили, что не так с публичным прохождением полиграфа
Спецслужбы осудили публичное прохождения полиграфа нардепами. Фото: Википедия

В СБУ заявили, что процедура прохождения полиграфа не должна быть публичной. Это нивелирует результаты.

"В основном исследования на полиграфе используются в случае прохождения спецпроверок при приеме на работу, проведения служебных проверок. Важным условием прохождения полиграфа является добровольное согласие, а вывод полиграфолога имеет исключительно рекомендательный характер и не может оцениваться сам по себе, только в совокупности с рядом других данных , документов или доказательств", - рассказали в СБУ, в штате которой является полиграфологи, чья работа регламентируется внутренними нормативными актами, пишет "Интерфакс-Украина".

В спецслужбе говорят, что прохождение полиграфа является достаточно деликатным процессом.

"Это нельзя превращать в шоу, поскольку публичность нивелирует результаты", - добавил он.

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Такого же мнения придерживаются в МВД, где также работают полиграфологи.

"Оценивать результаты полиграфа можно только при наличии целого ряда других факторов и данных. А поскольку это исследование касается психологического аспекта, не может быть речи и о демонстративном характере его прохождения", - сказал собеседник агентства.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прошел полиграф и честно ответил на все вопросы. Об этом сказал научный сотрудник Национальной академии медицинских наук Украины, полиграфолог, врач-психофизиолог Виталий Опанасенко.

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