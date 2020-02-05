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среда, 05 февраля 2020 19:45

В СБУ и "1+1" высказались об обысках

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В СБУ и &quot;1+1&quot; высказались об обысках
Обыски не связаны с деятельностью канала. Фото: Укринформ

На телеканале "1+1" предположили, что обыски связаны с обличительной деятельностью проекту "Гроші".

"Обычно программа является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет. Взамен журналисты сами стали заложниками своей обличительной деятельности", - говорится в заявлении ТСН.

В СБУ заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала "1+1".

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"Следственные действия также проводятся и у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств. Никакого вмешательства в работу ТВ канала "1+1" не осуществляется", - сообщает пресс-служба.

СБУ проводит обыски в редакции программы "Гроші" телеканала "1+1". Обыскивают здание по адресу: улица Куреневская, 18. Трансляцию с места происшествия ведет журналист "1+1" Владимир Тимофийчук.

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