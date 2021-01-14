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четверг, 14 января 2021 12:55

В России запретили вакцину Pfizer

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В России запретили вакцину Pfizer
Ни одна частная клиника не может использовать эту вакцину. Фото: pixabay.com

В России запретили использовать для вакцинации против коронавируса препарат Pfizer.

Согласно решению "Росздравнадзора", ни одна частная клиника не сможет применять эту вакцину, сообщает "Интерфакс".

Причиной запрета стало заявление члена комитета Госдумы по охране здоровья Татьяны Соломатиной о том, что в израильской клинике Hadassah в Москве можно сделать прививку препаратом Pfizer в частном порядке за деньги.

"Они работают совсем по другим законам, у них законодательная база отличается. По сути, это иностранная клиника, просто она работает на нашей территории", - сказала она.

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"Роздравнадзор" отреагировал на это заявление и сообщил, что эта вакцина запрещена в РФ.

"Ввоз на территорию РФ и применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, которые не прошли государственную регистрацию в России, запрещен", - заявили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин планирует начать массовую вакцинацию населения российским препаратом Sputnik V. Российская промышленность превысила плановые объемы выпуска вакцины.

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