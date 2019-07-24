В России задержали корабль с украинским экипажем

На борту было 14 граждан Украины. Фото: Fleetmoon

В порту российского города Ейска на Кубани задержали судно Lizori под флагом Молдовы.

На его борту было 14 граждан Украины, сообщает ТАСС.

Российский профсоюз моряков сообщил, что судно задержали за неудовлетворительное техническое состояние и невыплаты экипажа зарплат. Задолжали $ 11,23 тыс.

"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - сказала инспектор Международной федерации транспортных рабочих в России Ольга Ананьевна.

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Троих украинцев отправили домой 23 июля. Вопрос отправки домой других членов экипажа решается.

Судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd.

Российское рыболовное судно с 17 моряками на борту захватила Северная Корея. Инцидент произошел в ночь на 17 июля - сообщил заместитель директора Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей кораблем, Сергей Сэдлер.