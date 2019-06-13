В России увидели "форточку возможностей" для нормализации отношений с Украиной

В МИД РФ заявили о нормализации отношений с Украиной. Фото: Retail-loyalty

Заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что отношения между РФ и Украиной могут нормализоваться.

Дипломат отметил, что для этого даже есть "форточка возможностей". Об этом он сказал в интервью журналистам.

"Если говорить о наших двусторонних отношениях с Украиной, то об этом говорил совершенно четко и понятно президент (РФ) вчера. Есть форточка возможностей, главное, чтобы в эту форточку возможностей направлялись конструктивные сигналы, а не то, что всем надоело - избитые русофобские комментарии и призывы ", - считает Карасин.

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Дипломат подчеркнул, что для восстановления отношений есть реальная возможность, но нужно работать.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения Украины и России будут восстановлены, независимо от того, как "будут складываться отношения с украинскими элитами".