В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ

Кто именно входит в этот список – неизвестно. Фото: Reuters

США получили разведывательные данные о том, что в случае вторжения России в Украину российские наемники должны атаковать украинских политических оппонентов, антикоррупционных активистов, живущих в изгнании белорусских и российских диссидентов.

Кто именно сходит в этот список неизвестно, сообщает Foreign Policy со ссылкой на американского чиновника и источники, посвященные в данные разведки США.

Четверо лиц, имеющих доступ к разведывательным данным, заявили, что Россия подготовила списки украинских политических деятелей и других известных лиц, подлежащих аресту или убийству в случае нападения России на Украину.

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Пятое лицо, – американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, – сказал, что Соединенные Штаты снижают уровень секретности разведданных относительно угроз конкретным группам в Украине, чтобы поделиться этой информацией с украинскими чиновниками и другими партнерами в регионе, которые могут помочь.

"Как мы видели в прошлом, мы ожидаем, что Россия попытается усилить сотрудничество посредством запугивания и репрессий", - сказал официальный представитель США в условии анонимности.

"Данные действия, которые в прошлых российских операциях включали целенаправленные убийства, похищения/насильственные исчезновения, задержания и применения пыток, вероятно, будут направлены на тех, кто выступает против действий России, включая российских и белорусских диссидентов в изгнании в Украине, журналистов и антикоррупционеров, а также уязвимых слоев населения, таких как религиозные и этнические меньшинства и ЛГБТКИ+", - говорится в сообщении.

Администрация Байдена также была поражена тем, насколько формализованы списки, которые, вероятно, нацелены на кого-либо, кто может бросить вызов российской повестке дня.

Разведывательные партнеры Five Eyes также отслеживали российские спецслужбы, такие как ФСБ и ГРУ, создавая списки целей и убийств. Один из помощников конгрессмена на условиях анонимности сказал, что эти действия типичны для российской доктрины, когда вооруженные силы используются для захвата военных объектов, тогда как специальные операторы формируют конфликт, а агенты разведки прибывают в страну, чтобы избавиться от элементов оппозиции.

Первый чиновник отметил, что диссиденты из России и Беларуси, где жестокое подавление инакомыслия после массовых протестов в 2020 году побудило многих бежать в соседнюю Украину, столкнутся с особыми проблемами, если им понадобится бежать. В отличие от граждан Украины, им нужна виза для поездок в другие страны Европы.

Старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Викторко заявил, что его команда дала набор конкретных рекомендаций проживающим в Украине белорусам на случай нападения России, но не проинформирована о конкретной угрозе белорусским диссидентам.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич и другие депутаты от "Слуги народа" прибыли в зону проведения ООС.