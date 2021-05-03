В РФ рассказали, сколько жителей Донбасса получили гражданство

Почти двум тысячам украинский на оккупированном Донбассе в получении российского гражданства отказали. Фото: ruinformer.com

За два года Россия выдала почти 530 тысяч паспортов жителя неконтролируемой части Донбасса. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ, пишет ТАСС.

"С начала реализации указа президента РФ от 24 апреля 2019 года... гражданство РФ приобрело более 527 тыс. лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что почти двум тысячам украинцев на оккупированном Донбассе в приобретении российского гражданства отказали.

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40% заявлений было отклонено в связи с тем, что люди "имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии" или "в связи с принятым в отношении них решением о нежелательности пребывания в РФ".

Треть, кому отказали в гражданстве, имеют неснятую или непогашенную судимость.

Ранее сообщалось, что 10 тыс. украинцев могут потерять имущество в Крыму.