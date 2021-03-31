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четверг, 01 апреля 2021 16:00

10 тыс. украинцев могут потерять имущество в Крыму - юристы

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31 марта на Facebook-странице "КрымSOS" состоялся онлайн-брифинг "Как защитить свое право собственности на земельный участок в Крыму". На нем выступили юристы общественных организаций и представители украинских государственных учреждений.

С 20 марта из-за указа Владимира Путина земельные участки в Крыму не могут принадлежать украинцам, которых оккупационная власть приравнивает к иностранцам. Активисты рассказали Gazeta.ua о проблеме и как ее можно решить сейчас.

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"Сейчас примерно 10 тысяч граждан Украины оказались под угрозой изъятия имущества. Указ Путина имеет целью заставить тех крымчан, которые до сих пор не получили гражданство РФ, получить его, а также изъять землю у граждан Украины и передать ее россиянам, в частности тем, кто незаконно въехал на территорию Крыма. Подобные действия мы расцениваем как продолжение незаконной политики колонизации нашей территории гражданами РФ, как военное преступление", - сказала Дарья Свиридова, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым.

Автор: pixabay.com
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Активисты призывают собирать документы в международные суды и там пробовать отстоять право собственности

Юристы рассказывают, что люди должны получить компенсацию за землю. Однако участок будет продаваться не по рыночной цене. Но некоторым землевладельцам-иностранцам российский суд может продлить срок отчуждения земли после 20 марта 2021 года. Такую отсрочку могут дать, в частности, тем людям, которые не смогли переоформить землю из-за карантинных ограничений.

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Также прокуратура АРК просит предоставлять сведения о должностных лицах и судебных решениях оккупационного режима, которые пытаются землевладельцев лишить их участков. И уже сейчас можно подавать документы в Европейский суд по правам человека.

Автор: news.allcrimea.net
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"Прежде всего надо собрать все документы на недвижимость на земле, всю юридическую историю этого имущества, например документы об источниках происхождения имущества. Если участок был отчужден под давлением указа Путина (продан, передан), надо собрать документы по такому отчуждению самим владельцем", - сказал Николай Киккас, юридический эксперт Регионального центра по правам человека .

Юристы создали интернет-страницу, где собрали все советы по ситуации. Также получить консультацию по проблеме отчуждения имущества оккупантами можно в Telegram-боте CrimeaIsUaBot..

20 марта 2021 года вступил в силу указ Владимира Путина №201 от 20.03.2020, в котором расширяется перечень территорий, на которых земельные участки не могут принадлежать иностранцам. Все, кто "автоматически" не получил российское гражданство в Крыму к 20 марта 2021 года, должны были отказаться от земельного участка за денежное вознаграждение или иным способом переоформить ее на граждан РФ. Если в течение года землевладельцы, которые не имеют российского паспорта, этого не сделали, у них принудительно должны изъять земельные участки в судебном порядке.

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