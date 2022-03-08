В результате вражеских обстрелов пострадал художественный музей в Харькове

Харьковский художественный музей пострадал из-за обстрелов российских оккупантов. Стекло в окнах выбило взрывной волной. Ни один экспонат не поврежден. Однако музей нуждается в помощи волонтеров.

Об этом сообщает Харьковский художественный музей на странице Facebook.

"Экспонаты не повреждены. Все они, находились в открытом показе, перенесены в более безопасные места. Однако резкое изменение температурно-влажностного режима впоследствии негативно отразится на состоянии их сохранности. Музей нуждается в помощи волонтеров, а именно: полиэтиленовой пленки и фанерных щитов или доски для укрепления поврежденных окон", - указано в сообщении.

Фото: facebook.com/artmuseum.kharkiv

В этом музее хранится вариант картины Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо…".

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