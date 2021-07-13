В ресторанах запретили продавать блюда с майонезом

Нельзя родаваты блюда на летних площадках. Фото: pixabay.com

Во Львовской области запретили летом готовить скоропортящиеся блюда. Решение приняли после массового отравления в поселке Куликов.

Теперь в ресторанах нельзя подавать пищу, в состав которой входят майонез и сметана, пишет Zaxid.net.

Также запретили продавать кондитерские изделия с заварным кремом и скоропортящиеся блюда. Кроме этого, нельзя реализовывать продукты на летних площадках без соблюдения соответствующих температурных условий хранения.

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Власти Львовской области поручили руководителям заведений общественного питания и продовольственной торговли не допускать приготовления в теплый период года опасных в эпидемическом отношении блюд.

Во всех заведениях должны быть условия для соблюдения правил личной гигиены, запас моющих средств и антисептиков.

Массовое отравление произошло в поселке Куликов. Пострадавшие ели в заведении "Панский Кныш". В больницу попали с диагнозами "острая кишечная инфекция" и "пищевая токсикоинфекция". Тогда отравились 24 человека. Причиной стала сальмонелла.