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пятница, 27 июля 2018 04:45

В пятницу в Киеве снова ожидается ливень и подтопления

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В пятницу в Киеве снова ожидается ливень и подтопления
В Киеве снова будет ливень. Фото: Корреспондент

В Киеве на протяжении следующих суток ожидается гроза и подтопления.

"27 июля в столице ожидается гроза, возможны подтопления", – говорится в сообщении на странице мэрии.

В Управлении по вопросам чрезвычайных ситуациям рекомендуют при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Мощный ливень 23 июля залил дороги возле станции метро Левобережная, вода попала внутрь вагонов столичного метро и затопила пол. 25 июля в воду погрузились подземный переход возле станции метро Шулявская и аэропорт "Киев". Дождь разрушил опоры моста на улице Елены Телиги.

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