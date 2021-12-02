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четверг, 02 декабря 2021 09:59

В пяти областях стабилизировались показатели: в Украине обновили карантинные зоны

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По состояние на 2 декабря в красной зоне карантинных ограничений остаются Киев и 18 областей.

Самая маленькая зона - оранжевая, там только две области, сообщают в Министерстве здравоохранения.

Полностью стабилизировались показатели распространения Covid-19 в Киеве, Львовской, Луганской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях.

По одному показателю, который не в норме - в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Автор: МОЗ
  По состоянию 2 декабря в красной зоне карантинных ограничений остаются Киев и 18 областей
По состоянию 2 декабря в красной зоне карантинных ограничений остаются Киев и 18 областей

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Регионы, где действуют самые строгие ограничения: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская и Винницкая области.

На оранжевом уровне две области: Полтавская и Закарпатская.

Четыре области в Украине желтые - Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая, Харьковская.

6 декабря вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина. Они будут касаться прежде всего невакцинированных граждан.

Наибольшее изменение в правилах карантина касается желтого уровня эпидемической опасности. Там бизнес будет обязан проверять документы о вакцинации или отрицательном тесте.

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Дата
02
декабря

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