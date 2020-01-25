В Правительстве подумают как сотрудничать с немецким Deutsche Bahn

24 канал В Правительстве обсудят сотрудничество с немецким Deutsche Bahn

Правительство создало рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn.

Как сообщается, в состав рабочей группы вошли представители "Укрзализныци", транспортного комитета Верховной Рады, ключевых бизнес-ассоциаций, профсоюзов и Министерства инфраструктуры, сообщает пресс служба Кабинета министров Украины.

Ожидается, что в ближайшее время на заседании парламентского транспортного комитета по приглашению всех заинтересованных сторон обсудят будущее сотрудничество "Укрзализныци" и немецкого оператора. Также переговоры о сотрудничестве продолжаются между сторонами.

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Кроме того, в Кабмине отметили, что УЗ останется под полным контролем государства, а сотрудничество с Deutsche Bahn поможет защитить интересы работников УЗ и создать современную, комфортную и безопасную дорогу.

5 февраля запланировано подписание дорожной карты с немецкой железнодорожной компанией Deutsche Bahn.