В посылках Укрпочты начали оживать пчелы

Состояние угнетения у пчел мог вызвать недостаток свежего воздуха. Фото: Reuters

На Закарпатье через сутки после инцидента на Укрпочте пчелы начали оживать.

Насекомые, которые еще вчера казались мертвыми, вероятно, были в стадии угнетения или покоя. Сейчас они восстанавливают активность, передает пресс-служба компании.

В Союзе пасечников Украины объяснили, что состояние угнетения у пчел могла вызвать недостаток свежего воздуха, особенно если количество пчел превышает рекомендованную норму.

Сейчас коробки с пчелами возвращают отправителям, которые уже формируют новую партию насекомых отправки. Часть пчел планируют повторно переслать заказчикам.

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"Мы разделяем ответственность за товары, клиенты доставляют почтой. Однако работники Укрпочты не являются специалистами по пчеловодству. Пчеловоды перед отправкой имеют убедиться, что условия упаковки и доставки пригодны для перевозки пчел. Также обращаем внимание, что Укрпочта не специализируется на доставке пчел - соответственно ящики с пчелами перевозятся в тех же машинах, в которых и другие отправления", - заявили в Укрпочте.

Сейчас Укрпочта является единственным почтовым оператором, который осуществляет доставку пчел в пределах Украины.

Пчеловоды из Иршава и Виноградова пакеты с пчелами, маткой и специальным расплодом прислали Укрпочтой к заказчикам. 400 специальных пакетов работники Укрпочты везли в обычной грузовике Hyundai. Из-за нехватки кислорода и отсеков для проветривания все восемь миллионов пчел, которые были в грузовике, не выжили.