В понедельник на украинцев ждет аномальное тепло

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В понедельник, 4 ноября, в Украине будет тепло, температура воздуха достигнет +15 +20 градусов. В то же время ожидаются порывы ветра.

Пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В течение 4-го ноября температура воздуха достигнет + 15 + 20 градусов! В восточных областях - свежая погода, + 8 + 13 градусов.

Дожди пройдут на Западе, отдельные испуганные - на Севере, на остальной территории - без осадков. Порывистый, до сильного, ветер еще останется в большинстве областей.

По словам синоптика, в Киеве в понедельник ожидается до +15 +17 градусов. Вероятный также небольшой дождь и порывистый и сильный ветер.

В то же время Укргидрометцентр предупреждает, что днем ​​3 ноября и суток 4 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м / с; днем 4 ноября на Закарпатье и в Карпатах значений дождь (и уровень опасности, желтый).

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4 ноября ночью в Украине, кроме южных областей, местами небольшой дождь, днем ​​на Закарпатье и в Карпатах значений дождь, на остальной территории без осадков. Ветер южный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 4-9 ° тепла, на Закарпатье и Одесской области до 12 ° тепла, в восточных областях от 2 ° мороза до 3 ° тепла; днем 13-18 ° тепла, в южных областях до 21 °, на крайнем востоке страны 7-12 ° тепла.

Теплый и сухой октябрь в столице ознаменовалось ярким бабьим летом. Среднемесячная температура в Киеве составила + 11,1 ° С, что выше климатической нормы на 3,0 ° С. Это поставило прошлый месяц на 7-ю позицию в рейтинге самых теплых октября с 1881-го.