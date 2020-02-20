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четверг, 20 февраля 2020 07:56

В Польше родилось рекордное количество украинских малышей

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В Польше родилось рекордное количество украинских малышей
Торік у Польщі В прошлом году в Польше родилось 3 тыс. украинских детейФото:pixabay.com

За прошлый год в генеральных консульствах в Польше зарегистрировано оформлено почти 3 тыс. справок о регистрации новорожденных гражданами Украины.

Это почти на 35% больше, чем в 2018 году, сообщила руководитель консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлана Крыса.

"В 2019 году на территории Польши в дипломатической и консульских учреждениях Украины оформлено 2992 справки о регистрации лица гражданином Украины по рождению. Наблюдается рост рождаемости украинцев в Польше в сравнении с предыдущим годом: в 2018 году было зарегистрировано 1961 такую справку", - рассказала дипломат корреспонденту Укринформа.

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В то же время на 15% выросла смертность украинцев в Польше. По словам Светланы Крысы, в прошлом году было оформлено 619 справок на репатриацию умерших граждан Украины домой, тогда как в 2018-м - 529.

В течение года в Польше успевают поработать около 1,5 миллиона украинцев. Половина едет на заработки на три месяца. Четвертая часть заробитчан задерживается на пол года. С января в Польше выросла минимальная заработная плата. Это еще увеличит интерес к соседней стране.Почти 215 тыс. из них имеют разрешение на постоянное или временное (до трех лет) проживание и работу в этой стране.

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