В Польше погибли двое украинцев

В Польше в ДТП погибли двое украинцев.

Трагедия произошла около полуночи в Люблине. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением. Об этом сообщается на сайте полиции города.

"Трагическая авария произошла в Люблине около полуночи. Водитель Volkswagen Passat, проезжая ул. Глиняные, внезапно свернул с дороги, врезавшись в дорожный знак, а затем в дерево. 24-летний водитель и его 22-летний пассажир погибли на месте аварии", - говорится в сообщении.

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Несмотря на проведенные службами спасательные операции, жизни мужчин спасти не удалось. Как отмечается, на месте происшествия несколько часов работали полицейские под надзором прокурора. Дорога в это время была перекрыта. Тела обоих мужчин отвезли на вскрытие.

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