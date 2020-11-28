В Польше почтили память жертв Голодомора

В нескольких городах Польши почтили память жертв Голодомора. Фото: Укринформ

Представители украинской общины, украинские дипломаты, духовенство, военнослужащие, городские власти почтили в Варшаве, Гданьске, Люблине, Кракове и других городах Польши память жертв Голодомора в Украине.

В частности, на Вольском православном кладбище в Варшаве возле памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов лампадки зажгли ученики украинских субботних школ, представители украинской общины, дипломаты вместе с послом Украины в Польше Андрей Дещица. В окнах украинского посольства и консульства в Варшаве зажжены свечи памяти. Об этом сообщает Укринформ.

Память жертв Голодомора в Украине отметила в Люблине украинская община, представители Генерального консульства и военнослужащие Литовско-польско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг.

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В Кракове в церкви Воздвижения Честного Креста состоялась литургия и поминальная панихида по жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украини.Писля богослужения украинское общество Кракова и сотрудники генконсульства Украины в этом городе почтили память жертв геноцида украинского народа общим возложением цветов и воспалением лампадок возле памятника "знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Память миллионов украинских жертв также почтили в Гданьске с участием представителей консульства Украины в этом городе, украинской общины и местной власти.

В субботу, 28 ноября, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний отслужил панихиду на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора".