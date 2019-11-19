В Польше по запросу Кремля задержали многих украинцев

Всего задержали 19 человек. Фото: УНИАН

19 украинцев задержали в Польше по запросу российских властей.

"На территории Республики Польша задержали 19 граждан Украины по запросам РФ в Интерпола", - говорится в ответе на запрос LIGA.net.

В МИД заявили, что удалось предотвратить выдачу России двух украинцев.

"Благодаря активной работе посольства и генерального консульства Украины в Люблине было предотвращено выдачу российской стороне двух граждан Украины", - сообщили в министерстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Интепол прокомментировал задержание Мазура

Неизвестно, входят ли они в число 19 задержанных или сначала задержали 21 человека.

Ветеран АТО Игорь Мазур, которого 9 ноября задержали польские пограничники по запросу спецслужб России, вернулся вечером 13 ноября в Украину. Мазура обвиняют в участии в боях в Грозном во время Первой чеченской войны. За такие же обвинения в России ранее задержали, пытали и приговорили Николая Карпюка и Станислава Клиха, которые никогда не были в Чечне. Мазур говорит, действительно в то время в Чечне был, но как журналист, освещавший зверства режима.