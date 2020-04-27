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В Польше объяснили, когда ждут украинских гастарбайтеров

В Польше объяснили, когда ждут украинских гастарбайтеров
gazeta.ua

Правительство Польши делает все возможное, чтобы украинцы как можно скорее вернулись на работу в Польшу. Об этом говорит закон, по которому украинцы могут оставаться в месяц после завершения карантина и упрощение в оформлении карт побыту. Но украинская власть пока не идет на компромиссы и ничего не делает для того, чтобы ускорить ситуацию. Об этом заявил Посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий на конференции, посвященной последствиям борьбы с "Covid -19".

"Мы получаем очень много вопросов от польских сельхозпроизводителей относительно доступа к работе украинских рабочих в ситуации, когда все польские консульские учреждения в Украине приостановили работу, а также остановлен общественный транспорт. Мы должны немедленно рассмотреть этот вопрос, надеемся, что изобретем путь, который позволит гражданам Украины начать работу в Польше в период сбора урожая. Это очень важно не только для нашей экономики, но и для того, чтобы избежать дополнительного повышения цен на продукты питания и минимизировать потери в области сельского хозяйства", - сказал Бартош Цихоцкий.

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Посол отметил, что этот вопрос является очень важным и для Украины. Ведь, украинские работники в Польше до кризиса ежегодно приносили Украине большие средства. Последние данные 2018 года, зарегистрированные Национальным Банком Польши, указывают на почти 13 млрд злотых, а это несколько млрд долларов.

"Я убежден, что если совместно с властями Украины мы найдем решение, которое позволит начать работу гражданам Украины в сельскохозяйственной отрасли в Польше, это будет взаимовыгодно как для Украины, так и для Польши. На сегодня кроме ограничения работы консульских учреждений, существует также проблема негативного отношения властей Украины к выезду своих граждан за границу, а мы говорим о тысячи, а может десятки тысяч потенциальных лиц", - отметил Бартош Цихоцкий.

Польша готова организовать чартерные рейсы, чтобы забрать украинских заробитчан. В соседней стране из-за карантина возник дефицит рабочей силы. Через карантин не хватает рабочей силы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без украинцев, которые раньше приезжали на сезонные работы. Польские бизнесмены готовы оплатить чартерные рейсы. Если потеряют урожай, то убытки будут больше.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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