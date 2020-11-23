В половине Украины объявили желтый уровень опасности

В понедельник в Украине наблюдается гололедица на дорогах.

Объявлен I-й уровень опасности (желтый), сообщает Укргидрометцентр.

"23 ноября гололед ожидается на Левобережье Украины", - говорится в сообщении.

Автор: meteo.gov.ua

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

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Зима в этом году будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий. При этом температура воздуха будет выше, чем 30 лет назад. Об этом рассказал руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида.