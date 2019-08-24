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суббота, 24 августа 2019 18:48

В полиции рассказали, как прошел День Независимости

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В полиции рассказали, как прошел День Независимости
В Киеве на торжественные мероприятия собрались около 50 тыс. человек. Фото: JKL

В Киеве около 50 тыс. человек приняли участие в торжественных мероприятиях ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко во время брифинга.

"Сейчас основные мероприятия закончились. В Ходе участвовало около 12 тыс. участников, по маршруту движения было около 20 тыс. человек ... А уже на Майдане Независимости в общем собралось около 50 тыс. граждан", - отметил он.

Крищенко добавил, что три человека во время торжественных мероприятий были задержаны. Один человек поднялся на металлическую конструкцию во время речи президента. Он заявил, что у него есть граната и отказывался спускаться.

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"Человек, предварительно в состоянии алкогольного опьянения, упал с конструкции, и был задержан сотрудниками полиции. На него составлены два админпротокола, никаких запрещенных вещей при нем не было. Еще два человека были задержаны в пунктах проверки с веществом, похожим на каннабис" , - рассказал он.

Также в полицию поступило ложное сообщение о минировании Майдана Незалежности.

В Киеве после Шествие достоинства на Крещатике проходил Марш защитников. В нем принимали участие военнослужащие участники российско-украинской войны, волонтеры и другие.

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