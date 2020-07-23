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четверг, 23 июля 2020 23:09

В полиции отчитались о смерти волонтера Кучапина

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В полиции отчитались о смерти волонтера Кучапина
Смерть волонтера Кучапина не была насильственной - полиция. Фото: РБК

Полиция не нашла признаков насильственной смерти на теле руководителя ОО "Дом милосердия" Алексея Кучапина. Его обнаружили мертвым 22 июля на съемной киевской квартире.

При осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, среди которых почерковедческая и психологическая, сообщили в полиции Киева.

Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений. К тому же, владелец проверил свое имущество и сообщил, что из квартиры ничего не пропало.

Также правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. Свидетель предоставил "важные показания для следствия".

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Отдельно правоохранители рассказали о запятнан диван, который вынесли с места происшествия и на какой указывали ряд СМИ и в соцсетях.

По заключению экспертов, пятна на мебели появились в результате естественного процесса разложения тела, ведь мужчина пролежал мертвым в помещении не менее 5 суток при температуре около 25 градусов.

Установлено, что эту квартиру умерший арендовал 15 июля. Владелец предупредил, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер. Однако затем арендатор на связь не выходил и двери не открывал. После этого владелец пытался попасть в квартиру, однако с внутренней стороны двери были вставлены ключи.

22 июля в одной из киевских квартир нашли тело волонтера Алексея Кучапина, которого разыскивали с 16 июля.

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Дата
23
июля

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