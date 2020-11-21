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суббота, 21 ноября 2020 21:20

В полиции объяснили, почему не штрафуют за отсутствие маски

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В полиции объяснили, почему не штрафуют за отсутствие маски
За пребывание в общественном месте или на транспорте без маски предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен. Фото из открытых источников

В полиции Киева объяснили, почему не штрафуют за отсутствие маски. В сообщении сказано, что полицейские проводят профилактическую работу с целью необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий и разъясняют людям о новых санкциях за нарушение карантинных ограничений.

Отмечается, что с 21 ноября вступили в силу новые санкции за нарушение карантина. В частности, за пребывание в общественном месте или на транспорте без маски предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен. Кроме того, правоохранителям разрешили на месте штрафовать за такие нарушения.

Однако в полиции отмечают, что мобильные группы в первую очередь нацелены на разъяснительную работу о штрафах и о том, что важно правильно носить маски. Столичная полиция в ходе сегодняшних проверок на транспорте и общественных местах раздавала маски тем, у кого их не было.

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"Только в случае, когда граждане не будут реагировать на замечания полицейских и отказываться от использования средств защиты, правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии с служебными полномочиями будут привлекать таких правонарушителей к ответственности", - говорится в сообщении.

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня из-за пандемии коронавируса. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В стране действует масочный режим.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни. Дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "с собой"), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.

Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, Ветаптеки, почтовым отделением, медучреждениям, АЗС.

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